Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

(Maxdorf) (ots)

Zwischen dem 25.06.2021, 17:30 Uhr und dem 28.06.2021, 12:00 Uhr wurden an einem Firmenanwesen in der Hanns-Höribger-Straße in 67133 Maxdorf Zaunelemente aufgeflext. Nachdem man sich auf diese Weise Zutritt zum Firmengelände verschafft hatte, nahm man sich drei dort gelagerte benzinbetriebenen Vibrationsstampfern an. Aufgrund der Größe und dem Gewicht der entwendeten Gegenstände, müsste für den Abtransport ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell