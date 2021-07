Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Dienstag, dem 27. Juli 2021, um 04.05 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in das Wohnhaus eines 51- bzw. 53-jährigen Ehepaares im Dinkelkamp ein und entwendete Bargeld und diverse Elektronikartikel, u.a. ein Smartphone IPhone 11 des Herstellers Apple, eine Apple Smartwatch sowie zwei Laptops der Marke Asos. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Juli 2021, 19.00 Uhr, und Montag, 26. Juli 2021, 12.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Großen Straße einen PKW Mercedes Benz ML 280 CDi 4MATIC eines 52-Jährigen aus Holdorf. Hierdurch entstand an der linken Fahrzeugseite ein Lackschaden von 2000 Euro. Das Fahrzeug war im genannten Tatzeitraum auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses (Große Straße 4) abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon (0 54 91) 99 93 60.

Lohne - Unfallflucht

Am 26. Juli 2021, zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem bislang unbekannten PKW den ordnungsgemäß in der Franziskusstraße auf dem Parkplatz in Höhe des Zugangs zum evangelischem Friedhofs abgestellten PKW Hyundai TUCSON einer 55-Jährigen aus Lohne. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, dem 23. Juli 2021, 16.00 Uhr, und Dienstag, 27. Juli 2021, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein seit Jahren leerstehendes Betriebsgebäude Am Bahnhof ein und entwendeten Rohstoffe (Kupfer und Messing) sowie Kabel in größeren Mengen. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, dem 27. Juli 2021, wurde gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße ein 27-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Urin-Vortest fiel positiv aus, sodass dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Brand eines Schweinestalls

Am Dienstag, dem 27. Juli 2021, kam es gegen 13.15 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Lüftungsanlage zum Brand eines an der Vördener Straße gelegenen, in Klinkerbauweise errichteten Schweinemaststalles eines 49-Jährigen aus Damme. Tiere befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Objekt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Damme, Osterfeine, Borringhausen und Neuenkirchen-Vörden mit 15 Einsatzwagen und ca. 75 Kräften vor Ort und konnten das Feuer binnen 20 Minuten löschen. Durch das Feuer wurden die Deckenplatten innerhalb des Stalls beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 15000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und -entstehung dauern derzeit noch an.

Damme - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Am Dienstag, 27. Juli 2021, kam es um 13.30 Uhr auf einem Fuß-/Radweg entlang der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 62-jähriger Radfahrer aus Damme befuhr eine Verbindungsweg von der Rilkestraße zur Holdorfer Straße. Als er von diesem Verbindungsweg auf die Holdorfer Straße aufbbiegen wollte, kam ihm fußläufig eine 70-jährige Urlauberin aus Italien entgegen. Trotz versuchter Ausweichmanöver ließ sich ein Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten und verletzten sich leicht. Die 70-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der 62-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Sachschaden entstand nicht.

Visbek - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 27. Juli 2021, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Rechterfelder Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 28-Jähriger aus Visbek auf einem Kleinkraftrad und eine 19-Jährige aus Visbek mit mit ihrem PKW befuhren in genannter Reihenfolge die Rechterfelder Straße aus Visbek kommend in Fahrtrichtung Rechterfeld. Im Verlauf der Strecke beabsichtigte der 28-Jährige, mit seinem Kleinkraftrad nach links in die Straße Dieckhus Kamp abzubiegen. Die 19-Jährige übersah dies und kollidierte daraufhin mit dem Kraftrad, wodurch der 28-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 3500 Euro.

