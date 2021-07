Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Grabpflanzen

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06. Juli 2021, 11.00 Uhr, und Dienstag, dem 13. Juli 2021, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Grabstelle des Friedhofs Am Schneewall Hortensien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (0 54 34) 92 47 00 entgegen.

Cappeln - Einbruch in Betriebsgebäude

In der Zeit zwischen Montag, 26. Juli 2021, 17.00 Uhr, und Dienstag, 27. Juli 2021, 05.25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Asphaltmischwerkes sowie eines in unmittelbarer Nähe dazu befindlichen Betonwerkes An der Riede ein. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine konkreten Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (0 44 78) 95 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 26. Juli 2021, 17.00 Uhr, und Dienstag, 27. Juli 2021, 07.45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Seitenscheibe eines an der Molberger Straße abgestellten gelben Baggers (Hersteller: YANMAR) einer Heizungs- und Sanitärtechnikfirma aus Cappeln ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Tuning

Am Dienstag, 27. Juli 2021, gegen 16.40 Uhr, wurde im Glockenblumenweg ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg kontrolliert, welcher an seinem PKW einen Heckspoiler ohne die hierfür erforderliche Genehmigung verbaut hatte. Weiter hatte der 34-Jährige die Rückstrahler seines PKW foliert bzw. lackiert. Aufgrund dieser vorgenommenen bauartlichen Veränderungen war die Betriebserlaubnis für den PKW des 34-Jährigen erloschen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Vekehrsunfall

Am Dienstag, 27. Juli 2021, kam es um 21.05 Uhr im Weißdornweg zu einem Verkehrsufnall: Ein 17-Jähriger aus Emstek stürzte aufgrund regennasser Fahrbahn mit seinem Kleinkraftrad und verletzte sich leicht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro.

Emstek OT Halen - Diebstahl eines Handys

Am Sonntag, dem 25. Juli 2021, zwischen 15.00 und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Halener Badesees in der Baumwegstraße das schwarze Mobiltelefon Apple IPhone 7 Plus eines 14-Jährigen aus Cloppenburg . Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Lindern - Küchenbrand

Am Dienstag, dem 27. Juli 2021, kam es gegen 20.30 Uhr in einem an der Ermker Straße gelegenen Wohnhaus eines 53-Jährigen aus Lindern zu einem Küchenbrand: Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern war mit 5 Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch das Feuer wurden diverses Mobiliar sowie diverse Gegenstände innerhalb der Küche beschädigt bzw. zerstört. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandentstehung und -ursache dauern gegenwärtig noch an.

