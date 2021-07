Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigungen auf Schulhof

Zwischen Freitag, 23. Juli 2021, gegen 16.00 Uhr und Sonntag, 25. Juli 2021, gegen 21.20 Uhr kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände einer Schule in der Fladderburger Straße. Zunächst wurde durch bislang unbekannte Täter ein Papiercontainer auf ein Schuppendach gehoben. Zudem wurde eine Wippe, die sich auf dem Schulhofgelände befindet, beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2550 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bösel unter Tel.: 04494-922620 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 23. Juli 2021, gegen 12.30 Uhr und Samstag, 24. Juli 2021, um 17.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Fassade des "Forum am Hansaplatz" mit Farbe beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 25. Juli 2021, gegen 20.00 Uhr und Montag, 26. Juli 2021 gegen 07.30 Uhr die Glasscheibe der Bushaltestelle am Großen Kamp-Ost eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

