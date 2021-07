POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Verkehrsunfall - 8-jähriger Junge lebensgefährlich verletzt

Am Montag, dem 26. Juli 2021, kam es um 12.50 Uhr auf der Dinklager Straße in Fahrtrichtung Lohne zu einem tragischen Verkehrsunfall: Zur genannten Zeit befuhr ein 8-jähriger Junge aus Lohne auf seinem Fahrrad den Fußgänger- und Radfahrweg entlang der Dinklager Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Seine Großmutter, ebenfalls Lohnerin, begleitete ihn. Im Verlaufe der Fahrt geriet der Junge aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt ins Straucheln, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte zu Boden und schlug letztlich mit dem Kopf auf der Bordsteinkante auf. Trotz des Tragens eines Fahrradhelms zog der Junge sich durch den Sturz schwerste Kopfverletzungen zu. Eine sich mit ihrem PKW zufällig auf der Dinklager Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befindliche Ärztin des Gesundheitsamtes Vechta wurde Augenzeugin des Geschehens. Sie kümmerte sich unmittelbar nach dem Sturzgeschehen vorbildlich um den verunfallten Jungen. Binnen weniger Minuten trafen zwei Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes und ein Notarztwagen an der Unfallörtlichkeit ein und übernahmen die weitere medizinische Versorgung des Kindes. Ehrenamtliche Mitglieder der psychosozialen Notfallversorgung Lohne (PSNV/KIT) betreuten unterdessen die Großmutter, sowie auch den Vater des Jungen, welcher zwischenzeitlich ebenfalls an der Unfallstelle eingetroffen war. Aufgrund der Schwere der Kopfverletzungen wurde der 8-Jährige im weiteren zeitlichen Verlauf mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Klinikum geflogen. Die Dinklager Straße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme nahezu eine Stunde gesperrt werden.

