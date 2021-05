Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw gegen Baum geprallt - eine Person schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.05.2021, gegen 23.00 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die Landstraße 138 von Steinen kommend in Richtung Hauingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen. Der Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro (Totalschaden). Die Landstraße war längere Zeit gesperrt. Die Feuerwehren Steinen, Hauingen und Brombach waren mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort.

