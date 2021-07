Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Sonntag, 25. Juli 2021, 21.00 Uhr und Montag, 26. Juli 2021, 7.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Kennzeichenpaar "CLP-LE 284" von einem Daimler Chrysler A 160, welcher auf einem Parkplatz in der Burgstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Kennzeichendiebstahl

Am Sonntag, 25. Juli 2021, zwischen 10.30 Uhr und 23.59 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das vordere Kennzeichen "CLP-HB 477" von einem Ford C-Max, welcher auf einem Parkplatz im Mühlenweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Gerätelager eines Friedhofs

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22. Juli 2021, 10.00 Uhr und Montag, 26. Juli 2021, 9.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Gerätelager eines Friedhofs im Ritzereiweg ein. Es wurden mehrere Werkzeuge und Gartengeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Kupferkabeln

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Juli 2021, 12.30 Uhr und Montag, 26. Juli 2021, 7.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam durch einen Bauzaun zu einer Baustelle in der Krankenhausstraße durch und begaben sich auf das Grundstück des Abrissgebäudes. Im Inneren wurde eine Brandschutztür gewaltsam geöffnet und aus dem dahinterliegenden Raum Kupferkabel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Montag, 26. Juli 2021, um 5.41 Uhr wurde ein Baum durch eine bislang unbekannte Person in der Straße Vosshöge durch Feuer beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Cappeln gelöscht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Am Vormittag des 23. Juli 2021 war eine 52-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Hund im Bereich des Mühlenteichs spazieren. Am Wochenende verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Hundes Zusehens, sodass die Halterin mit ihm am Montag, 26. Juli 2021, einen Tierarzt aufsuchte. Der Tiermediziner vermutete eine Vergiftung und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort einen Golden Retriever fest, der mit unregelmäßiger Atmung auf der Seite lag und aus der Nase blutete. Kurze Zeit später musste das Tier aufgrund der erheblichen inneren Verletzungen eingeschläfert werden. In den sozialen Netzwerken wurde bekannt, dass im Bereich des Mühlenteich Giftköder aufgefunden wurden. Es besteht nach derzeitigen Erkenntnissen der Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen eine bislang unbekannte Person. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei Tierhaltern grundsätzlich achtsam zu sein und die Aufnahme von fremden Fleischstücken o.ä. zu verhindern.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. Juli 2021, 7.20 Uhr, fuhren ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus Bochum und ein/e bislang noch unbekannte/r LKW Fahrer/in in entgegengesetzte Richtungen auf der Straße Ünnerstreek. In einem Kurvenbereich kommt der/die unbekannte/r LKW-Fahrer/in über den Mittelstreifen, dabei kollidieren die beiden Außenspiegel miteinander. Der Außenspiegel des 33-jährigen Mannes durchschlug dabei die Scheibe der Fahrertür und verletzte ihn leicht. Der/Die andere LKW-Fahrer/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

