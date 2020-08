Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.08.2020, 18:35 Uhr Ort: Zweibrücken, Landauer Straße 26 SV: Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Audi in Richtung Saarlandstraße unterwegs war, fuhr in Höhe der Ignaz-Roth-Halle auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Renault Kadjar auf, der von einer 55-jährigen Frau gesteuert wurde. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen (Audi: 10.000 EUR / Renault: 5.000 EUR). Verletzt wurde niemand. Der nicht mehr fahrbereite Audi, an dem die beiden vorderen Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. | pizw

