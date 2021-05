Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Mülltonne in Brand gesteckt, Hinweise erbeten

Oberkirch (ots)

Unbekannte haben am Montagabend im alten Stadtgarten eine dort abgestellte 500 Liter fassende Mülltonne in Brand gesteckt. Ein Zeuge hat gegen 22:45 Uhr in der Stadtgartenstraße zwei bis drei Personen wegrennen sehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberkirch waren schnell zur Stelle und löschten das Feuer ab. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

