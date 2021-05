Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Älterer Wohnwagen abgebrannt

Friesenheim (ots)

Die Ursache eines Feuers am späten Montagabend auf einem Gartengrundstück in den Reben zwischen der Weinbergstraße und der Bärengasse ist noch unklar. Fest steht, dass kurz vor Mitternacht ein dort abgestellter, älterer Wohnwagen komplett niederbrannte und eine danebenstehende Hütte zum Teil in Mitleidenschaft gezogen wurde. Durch ein erstes Einschreiten konnten Beamte des Polizeireviers Lahr eine Ausbreitung der Flammen auf die Gartenlaube eindämmen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Friesenheim löschten das Feuer auf dem schwer zugänglichen Gelände vollends ab. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

