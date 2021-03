Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Person auf Hausdach - Feuerwehr Hattingen im Einsatz

Hattingen (ots)

"Person auf Dach droht vermutlich zu springen".

So lautete die Einsatzmeldung für die Hattinger Feuerwehr am heutigen Montagmittag. Normalerweise wird über solche Einsätze nicht berichtet. Heute schon.

Eine aufmerksame Bewohnerin aus der Nachbarschaft hatte eine Person auf dem Dach eines Wohngebäudes in der Ulmenstraße gesehen. Da sich diese Person schon eine gewisse Zeit dort aufhielt, ging die Anruferin davon aus, dass der Mann die Absicht hatte, vom Dach zu springen. Richtigerweise alarmierte Sie die Rettungskräfte. Diese rückten in Form des hauptamtlichen Löschzuges sowie den Einheiten aus Mitte und Nord zur Einsatzstelle aus.

Da von vor dem Gebäude aus keine Person auf dem Dach erkundet werden konnte, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Nahezu gleichzeitig machte sich ein Mann auf dem Dach bemerkbar. In einem Gespräch mit den Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es sich um einen Handwerker handelte, der Arbeiten auf dem Flachdach ausführt. Der Mann befand sich in keiner Notsituation, so dass die Feuerwehr nicht tätig werden musste.

Da die ursprünglich gemeldete Lage sich so positiv entwickelt hat, haben wir uns für eine Berichterstattung entschieden

