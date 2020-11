Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: 40-jähriger wehrt sich mit Tritten gegen Polizeibeamte

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstag, 28.11.2020, gegen 00:30 Uhr, hat ein Betrunkener in Bad Säckingen nach drei Polizeibeamten getreten. Zwei Streifenbesatzungen waren anlässlich einer Körperverletzung in der Dürerstraße eingesetzt. Einer der Beteiligten, ein 40 Jahre alter Mann, der mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde in Gewahrsam genommen. Als er zum Streifenwagen gebracht wurde, wehrte er sich und versuchte, sich zu befreien. Dabei trat er mehrfach nach den Polizisten, die zwar getroffen wurden, aber unverletzt blieben. Der Mann kam über Nacht in eine Zelle.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741 / 8316 - 202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell