Holdorf - Diebstahl einer Batterie

Am Sonntag, 25. Juli 2021, zwischen 140.30 Uhr und 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus dem in einer Wagenremise in der Neuenkirchener Straße abgestellten Radlader die Batterie samt Abdeckung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Juli 2021, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herren-E-Bike der Marke RD11 aus einer Garage in der Heinrichstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch in eine Jugendwerkstatt

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Juli 2021, 14.00 Uhr und Montag, 26. Juli 2021, 7.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Jugendwerkstatt in der Von-Stauffenberg-Straße ein. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Juli 2021, 16.00 Uhr und Sonntag, 25. Juli 2021, 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damenfahrrad der Marke Prophete, welches auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Im Gleisbogen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 23. Juli 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 26. Juli 2021, beschmierten bislang unbekannte Personen das Gebäude des Landkreises Vechta in der Ravensberger Straße mit grüner Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 26. Juli 2021, um 19.15 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Antoniusstraße und konnte bei der Verkehrskontrolle lediglich eine kosovarische Fahrerlaubnis vorlegen. Der Tatverdächtige wohnt jedoch bereits länger als sechs Monate in Deutschland. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 26. Juli 2021, um 17.50 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Polen auf der Brägeler Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Tuning

Am Montag, 26. Juli 2021, um 21.48 Uhr geriet ein 19-jähriger Autofahrer aus Visbek in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass die Betriebserlaubnis nach Einbau einer Fahrwerkstieferlegung in Verbindung mit der Veränderung der Rad-Reifenkombination erloschen war. Darüber hinaus war eine nicht genehmigte Schalldämpferanlage verbaut. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 26. Juli 2021, um 13.27 Uhr, fuhren ein 21-jähriger Transporterfahrer aus Damme und ein 25-jähriger Autofahrer aus Barenburg in dieser Reihenfolge auf der Oldenburger Straße in Richtung Schneiderkrug. Im Einmündungsbereich B69 /Heideweg wollte der Autofahrer nach rechts in den Heideweg abbiegen. Das erkannte der Transporterfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18250 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. Juli 2021, zwischen 14.45 Uhr und 18.40 Uhr, beschädigte ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in das Heck eines Ford C-Max, welcher auf einem Parkplatz in der Tiefgarage eines Krankenhauses in der Marienstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 26. Juli 2021, 20.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in der Oldenburger Straße die Geldbörse eines 60-jährigen Mannes aus Vechta aus dessen Jackentasche. Zum angegebenen Zeitpunkt tätigte der 60-jährige Einkäufe in einem dortigen Discounter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Bakum - Diebstahl von Auffahrrampen

Von Dienstag, 20. Juli 2021, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 21. Juli 2021, 06.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Harmer Straße zwei Auffahrrampen. Die Rampen waren mittels Gurten an einem Lkw befestigt, der auf dem dortigen Autohof abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

