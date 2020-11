Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Diebstahl einer Weinflasche am Hauptbahnhof Leipzig eskaliert - zwei Personen verletzt

LeipzigLeipzig (ots)

Eine 35-jährige Kroatin wurde gestern beim Diebstahl einer Wein-falsche erwischt. Darauf angesprochen, schlug, biss, spuckte und beleidigte sie sowohl Mitarbeiter als auch Polizisten. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gestern Abend wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Leipzig anlässlich eines Diebstahls alarmiert. Eine Dame hatte eine Weinflasche gestohlen. Als sie durch die Mitarbeiter der Filiale angesprochen wurde, trat und schlug sie nach diesen. Außerdem bespuckte und beleidigte sie die Angestellten. Dabei wurde ein 49-Jähriger am Handgelenk verletzt.

Die 35-jährige Kroatin musste in Handschellen zur Wache der Bundespolizei gebracht werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer, welches sie griffbereit in ihrer Handtasche trug. Außerdem war die Frau im Besitz eines, als gestohlen gemeldeten deutschen Führerscheins. Noch während der Durchsuchung biss die Kroatin einen Bundespolizisten in den Arm, wodurch dieser Hautabschürfungen erlitt.

Gegen die Frau wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Das Messer und den gestohlenen Führerschein stellte die Bundespolizei sicher.

