BPOLI L: Lust auf rohes Fleisch endet in Strafanzeige wegen Diebstahls mit Waffen

LeipzigLeipzig (ots)

Die Lust auf rohe Hähnchenherzen bewegten einen 25-jährigen Rumänen offensichtlich zu einem Diebstahl mit Waffen am Leipziger Hauptbahnhof.

Mit einem Diebstahl der besonderen Art hatte es die Bundespolizei gestern Nachmittag zu tun: Ein 25-jähriger Rumäne öffnete in einem Lebensmittelgeschäft am Hauptbahnhof Leipzig eine Packung rohe Hähn-chenherzen und begann, diese zu essen. Als er die Ladeneinrichtung verlassen wollte ohne die Ware zu bezahlen, wurde er gestoppt. Da er während der Tat ein Messer griffbereit in seiner Jackentasche hat-te, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen gegen ihn ein. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der Rumäne die Dienststelle wieder verlassen. Das Messer wurde sichergestellt.

