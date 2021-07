Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl eines Mofarollers

Zwischen Montag, den 26.Juli 2021, gegen 22.00 Uhr, und Dienstag, den 27.Juli 2021, gegen 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus der Stormstraße einen Mofaroller der Marke Kreidler Galactica in der Farbe blau-grau. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Sachbeschädigung

Am Dienstag, den 27.Juli 2021, zwischen 17.00 Uhr und 20.15 Uhr, kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Mühlenstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter lösten die Bremsventile und entfernten den Unterlegkeil eines dort abgestellten Anhängers, so dass dieser gegen eine Gebäudewand rollte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 27.Juli 2021, gegen 16.48 Uhr, befuhr ein 36-jähriger aus Rhauderfehn mit seinem PKW die Idafehnstraße. Als er nach links in den Langholter Weg abbiegen wollte, übersah er einen 23-jährigen aus Ostrhauderfehn, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Saterland OT Ramsloh/Hollen - Körperverletzung/Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Am Dienstag, dem 20. Juli 2021, kam es gegen 20.00 Uhr in der Johann-Strauß-Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein stark alkoholisierter 36-Jähriger aus Osnabrück zuvor seiner Lebensgefährtin, einer 29-Jährigen aus Ramsloh, gegenüber handgreiflich geworden war. Der 36-Jährige bedrohte im weiteren zeitlichen Verlauf auch den Vermieter seiner Lebensgefährtin, einen 57-Jährigen aus dem Saterland, sowie die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten. Seine Atemalkoholkonzentration betrug zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme 2,12 Promille. Da der 36-Jährige sich sämtlichen Beteiligten gegenüber absolut uneinsichtig, unkooperativ und renitent verhielt, sollte er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Cloppenburg zugeführt werden. Während der Fahrt dorthin wurde der 36-Jährige immer aggressiver. Er zeigte selbstverletzendes Verhalten und bedrohte und beleidigte die eingesetzten Beamten. Um eine weitere Eigen- und Fremdgefährdung während des Transportes zu unterbinden, mussten dem Probanden letztlich Hand- und Fußfesseln angelegt werden.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, dem 27. Juli 2021, kam es gegen 20.15 Uhr in der Straße Zum Windpark zu einem Verkehrsunfall: Ein 29-Jähriger aus Bösel befuhr mit seinem PKW, einem 21-jährigen Beifahrer aus Bösel und einer 23-jährigen Mitfahrerin aus Bösel die Straße Zum Windpark in Fahrtrichtung Richtweg. Im Streckenverlauf kam der 29-Jährige nach links von der Fahrbahn ab. Nach dem Gegenlenken geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und kam letztlich in einem rechtsseitigen Graben auf dem Dach zum Liegen. Der 29-Jährige sowie sein 21-jähriger Beifahrer konnten unverletzt aus dem PKW aussteigen, während die 23-Jährige im rückwärtigen Teil des Fahrzeugs eingeklemmt wurde. Sie wurde von der freiwilligen Feuerwehr Bösel schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum verbracht. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest betrug 0,36 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell