Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Exhibitionist gefasst

Moers (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Duisburg stand am Sonntag gegen 14.55 Uhr an einer roten Ampel am Bahnhof Moers und staunte nicht schlecht: Ein Unbekannter war dort zu Fuß auf dem Bahnhofsvorplatz unterwegs, die Hose hatte er herabgelassen und zeigte sich in schamverletzender Weise.

Nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert hatte, nahmen die Beamten einen 27-jährigen, alkoholisierten Xantener vorläufig fest.

Den 27-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

