Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angriff in Bäckerei - Zeuge gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06:15 Uhr ging eine 38-jährige Frau in eine Bäckerei in der Mundenheimer Straße. Da gegen die Frau ein Hausverbot vorlag, wurde sie von einer Mitarbeiterin gebeten die Bäckerei wieder zu verlassen. Die 38-Jährige soll dann versucht haben einen Kunden mit einem Besenstiel zu schlagen. Die Bäckereimitarbeiterin stellte sich schützend vor den Kunden und wurde durch die 38-Jährige geschlagen. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Die 38-Jährige erhielt von der verständigten Polizei einen Platzverweis. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruches und Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht den Kunden, den die 38-Jährigen zuerst schlagen wollte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

