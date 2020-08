POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2020

Heilbronn (ots)

Lehrensteinsfeld: Erst Auto beschädigt, dann Handtasche geklaut

Eine 24-Jährige wurde am Mittwochmittag bei Lehrensteinsfeld Opfer eines Handtaschenräubers. Die junge Frau hatte ihr Auto an einem Feldweg entlang des Ellbachs zwischen Lehrensteinsfeld und Oberheinriet geparkt, um Sport zu machen. Als die Frau gegen 13 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen jungen Mann, der mit einem Stein versuchte die Scheibe ihres Wagens einzuschlagen. Als sie den Unbekannten ansprach, entriss er der 24-Jährigen ihre Handtasche und flüchtete damit in ein angrenzendes Waldstück. Der Mann wird als 19 bis 20 Jahre alt beschrieben. Er ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Bei der Tat trug der Unbekannte eine kurze, blaue Stoffhose und ein schwarzes T-Shirt. Mehrere Polizeistreifen, Polizeihunde und auch ein Helikopter waren bei der Fahndung nach dem Räuber im Einsatz, konnten den Flüchtigen jedoch nicht mehr auffinden. Zeugen, die am Mittwochmittag eine Person, auf die die oben genannte Beschreibung zutrifft, im Waldrandgebiet bei Lehrensteinsfeld gesehen haben, werden gebeten, dies der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 mitzuteilen.

