Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Treibstoff nicht bezahlt

Landkreise Bautzen und Görlitz, BAB 4 (ots)

Ohne den getankten Treibstoff zu bezahlen hatte sich gestern Vormittag ein BMW-Fahrer auf der BAB 4 offenbar aus dem Staub machen wollen.

Kurz nach 09.00 Uhr war am Montag, 27. Januar 2020, bekannt geworden, dass ein Mann sich mit seinem X6 an einer Zapfsäule an der Autobahnraststätte Oberlausitz bedient hatte. Trotz offen gebliebener Rechnung war er dann in Richtung Polen davongefahren. Noch vor dem Tunnel Königshainer Berge hatte ihn aber eine Streife der Bundespolizei anhalten können. Der 49-Jährige erklärte, er habe tatsächlich an der Raststätte gehalten, dort neben einem eingenommenen Imbiss auch einen Tankstopp eingelegt. Merkwürdig war jedoch, dass sich zumindest die Bezahlung des Imbisses auf der vorgelegten Quittung belegen ließ, die Summe für den Diesel allerdings fehlte. Inwiefern strafbares Verhalten oder möglicherweise ein Versehen vorliegt, klärt nun das Autobahnpolizeirevier Bautzen.

