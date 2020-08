Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Vermeintlicher Brand in Gundelsheimer Altstadt

Ein Zeuge meldete am frühen Mittwochmorgen einen Brand in der Gundelsheimer Altstadt. Die Person hatte gegen 2.30 Uhr eine Rauchwolke und Schatten gesehen und vermutete ein Feuer. Aufgrund mehrerer Brände in der jüngsten Vergangenheit wurde die Altstadt mit einem Großaufgebot an Rettungskräften aufgesucht. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte keinen Brand feststellen. Vermutlich hat der Nebel in Verbindung mit einer Straßenlaterne den Anrufer zu einem Trugschluss verleitet.

