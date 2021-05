Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Aufgebrochener Zigarettenautomat ***Zeugen gesucht***

Balduinstein (ots)

Balduinstein

Am Morgen des 22.05.2021 teilte ein Zeuge mit, dass der Zigarettenautomat am Bahnhof in Balduinstein aufgebrochen wurde. Entwendet wurde das darin befindliche Bargeld und mehrere Zigarettenschachteln. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 3500 Euro belaufen. Der Tatzeitraum beschränkt sich auf den 22.05.2021, 00:00 - 10:00 Uhr.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Diez Tel. 06432-6010

