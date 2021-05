Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Höchstenbach (ots)

Am Donnerstag, 20.05.21, 19:20 Uhr, kam es in der Ortslage Höchstenbach, dortige Bergstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 10jährigen Kind. Demnach befuhr das Kind mit seinem Fahrrad die abschüssige Bergstraße und fuhr beim Durchfahren einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kam es sodann zur Kollision mit dem entgegenkommenden PKW einer 32jährigen Frau, wodurch das Kind auf die Motorhaube geschleudert wurde. Das Kind erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde mittels DRK dem Krankenhaus Hachenburg zugeführt. An dem Fahrrad sowie dem PKW entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

