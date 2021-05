Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes

Singhofen (ots)

Singhofen - In der Zeit von Montag, 17.05.2021, bis Dienstag, 18.05.2021, jeweils etwa 16:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter je ein hochwertiges E-Bike aus einem Schuppen in der Bornstraße und einer Garage in der Schwimmbadstraße.

Die Polizei in Bad Ems bittet Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, ihre Beobachtungen unter 02603 - 9700 zu melden.

