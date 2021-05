Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Vermisstensuche -

Diez (ots)

Am Mittwochabend (19.05.2021) wurde gegen 21 Uhr in Diez ein 86 Jahre alter Mann vermisst gemeldet. Durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Diez und Angehörige des Seniors wurden mögliche Anlaufadressen, vermutete Aufenthaltsorte sowie der Stadtbereich überprüft. Gegen 01 Uhr wurde der Mann unversehrt in der Diezer Innenstadt durch eine Streife angetroffen und anschließend der Familie übergeben.

