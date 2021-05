Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Singhofen - Diebstahl hochwertiger Fahrräder

PI Bad Ems - Singhofen (ots)

Im Zeitraum des 17.05. und 18.05 kam es zum Diebstahl 2er hochwertiger Fahrräder in der Ortslage Singhofen (Schwimmbadstraße/Bornstraße). Hierbei wurden durch unbekannte Täter die Grundstücke der Geschädigten betreten. Die Fahrräder wurden jeweils aus der Garage bzw. aus einem Schuppen entwendet. In einem Fall wurde die zur Sicherung angebrachte Metallkette offensichtlich mittels Bolzenschneider durchtrennt. Es handelt sich um ein Downhill MTB der Marke Canyon, sowie ein Pedelec von Radon (E-Bike). Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems.

