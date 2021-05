Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Allendorf (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 09:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall be der Einmündung von Allendorf kommend auf die B 274. Zunächst wartete eine aus Allendorf kommende PKW-Fahrerin, um gefahrlos nach links in Richtung Katzenelnbogen auf die B 274 einbiegen zu können. Ein aus Richtung Katzenelnbogen kommender weißer Transporter touchiert dabei den wartenden Pkw an der Fahrzeugfront. Im Anschluss fährt der weiße Transporter weiter ohne seine Halte- und Offenbarungspflichten nachzukommen. Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden (06432/601-0 oder pidiezwache@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell