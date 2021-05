Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Autofahrer unter Alkoholeinwirkung

Diez (ots)

Am Samstag fiel in Diez an der Avia-Tankstelle ein PKW auf, der die Kontrollstelle der Polizei umfahren wollte. Nach kurzer Verfolgung konnte das Fahrzeug angehalten und der Fahrer doch überprüft werden. Wegen der bei ihm festgestellten Alkoholisierung wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet, deren Folge neben einer Geldbuße u.a. ein 1-monatiges Fahrverbot sein wird.

