Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

57627 Hachenburg (ots)

Am 15.05.2021 kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Hachenburg. Hierbei wurde ein weißer Fiat 500, der auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Koblenzer Straße stand, beschädigt. Es konnten gelbe Farbanhaftungen des unfallverursachenden Fahrzeugs festgestellt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell