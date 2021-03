Polizei Mettmann

POL-ME: Brennender Sperrmüll an der Jenaer Straße - Ratingen - 2103146

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend des 29.03.2021, gegen 21.35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen zu einem Brand an der Jenaer Straße in Ratingen-West gerufen. Anwohner hatten einen brennenden Sperrmüllhaufen in unmittelbarer Nähe des Eingangs zum Mehrfamilienhaus mit der Nummer 16 entdeckt und den Notruf gewählt.

Die Ratinger Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen. Durch die schnelle Brandentdeckung und die professionellen Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnten Personen- und selbst Sachschaden an der nahen Gebäudewand des Mehrfamilienhauses verhindert werden.

Da eine Selbstentzündung des abgelagerten Sperrmülls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist, hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache und zu möglichem Verursacher eingeleitet. Bisher liegen der Ratinger Polizei dazu aber noch keine konkreten Hinweise vor. Maßnahmen zur Spurensicherung sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell