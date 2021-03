POL-ME: Als Fahrgast im Bus gestürzt und dadurch schwer verletzt - Haan - 2103145

Polizei Mettmann

Als Fahrgast im Bus gestürzt und dadurch schwer verletzt - Haan - 2103145

Am frühen Montagabend des 29.03.2021, gegen 17.50 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines Linienbusses die innerörtliche Bahnhofstraße (B 228) in Haan in Fahrtrichtung Hilden. In Höhe des Hauses Nr. 34 musste er nach eigenen Angaben eine verkehrsbedingte Vollbremsung durchführen, weil ein vorausfahrender PKW aus ungeklärter Ursache stark abgebremst worden sei. Durch die Vollbremsung des Busses verlor ein weiblicher Fahrgast das Gleichgewicht. Die 67-jährige Frau aus Haan stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste, in dem sie zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb. Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei ermittelt aktuell noch zur genauen Unfallursache, insbesondere zum Grund der Vollbremsung des Busses und der starken Bremsung des vorausfahrenden Fahrzeugs, dessen Mettmanner Kennzeichen abgelesen wurde. Weitere sachdienliche Hinweise bislang noch unbekannter Unfallzeugen des Geschehens nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, auch weiterhin jederzeit entgegen.

