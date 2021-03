Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitskontrollen in Haan - 100 Verstöße in 6 Stunden - Haan - 2103143

Mettmann (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Ellscheider Straße in Haan wurden am Sonntagnachmittag zahlreiche Verstöße festgestellt.

Trauriger Rekord stellte hierbei der Fahrer eines Motorrades der Marke BMW dar:

Gegen 15:45 Uhr fuhr dieser, bei erlaubten 70 km/h, mit 139 km/h über die Ellscheider Straße in Fahrtrichtung Gruiten.

Dieser Verstoß wiegt folgenschwer für den Fahrzeugführer: So erhält er zwei Punkte im Flensburger Verkehrsregister, wird ein dreimonatiges Fahrverbot erhalten und ein Bußgeld in Höhe von 680 Euro entrichten müssen.

Insgesamt kam es in den sechs Stunden, in denen die Geschwindigkeit kontrolliert wurde, zu 100 Geschwindigkeitsüberschreitungen, wobei neun hiervon mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige bewährt sind.

Die Polizei Mettmann möchte in diesem Zusammenhang nochmals auf die Einhaltung der Geschwindigkeit hinweisen, um sich aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer vor den Folgen eines durch überhöhte Geschwindigkeit bedingten Verkehrsunfalls zu bewahren.

