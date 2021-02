Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Apotheke in der Kaiserstraße

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Einbruch in die "Apotheke an der Post" in der Kaiserstraße ist es in den Nachtstunden zu Dienstag gekommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise zu einem Täterduo.

Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge dürfte der Einbruch in der Zeit von 3.20 Uhr bis 3.45 Uhr von zwei Tätern verübt worden sein. Dazu versuchte einer der Unbekannten eine Glastür aufzuhebeln, wurde dabei allerdings offenbar von einem passierenden PKW gestört. Nachdem das Auto sich entfernt hatte, gelang es den Kriminellen die Tür zu öffnen und in die Apotheke einzudringen. Dort erbeutete man Bargeld, bevor die Räumlichkeiten nach wenigen Minuten wieder verlassen wurde. Kurz darauf, gegen 3.40 Uhr, kehrte das Duo an den Tatort zurück, verließ diesen jedoch abermals zügig wieder.

Das Einbrecher-Duo kann wie folgt beschrieben werden. Beide Männer waren zwischen 20 und 40 Jahren alt und von schlanker Statur. Während einer der Unbekannten eine dunkle Daunenjacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Mütze trug, war der andere Täter mit dunkler Jacke und einem blauen Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug er eine blaue Jeans und blaue Schuhe.

Wer Hinweise zu den beiden Einbrechern geben kann, der wird gebeten, mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell