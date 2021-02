Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Kabeldiebe festgenommen

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es auf dem Gelände des ehemaligen Edeka-Standortes in der Wittelsbacher Allee zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Gegen 1.15 Uhr hatte der Angestellte eines Sicherheitsdienstes auf dem Areal mehrere fremde Personen in einem Transporter mit bulgarischem Kennzeichen bemerkt und daraufhin mit dem von ihm benutzten Fahrzeug die zuvor verschlossene Zufahrt an der Emscher Straße blockiert. Wenig später kamen die alarmierten Streifenwagenbesatzungen an Ort und Stelle an und trafen dort auf zwei rumänische Staatsangehörige (25, 20). Auf Nachfrage gab einer an, dass man sich nur einmal habe umsehen wollen. Bei der Kontrolle des Ford Transit fanden die Beamten eine größere Menge Altkabel unbekannten Ursprungs sowie diverses Werkzeug auf.

Beide Tatverdächtigen wurden unter dem Vorwurf des Diebstahls vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam Minden zugeführt. Zudem stellte man den Transporter samt des Inhaltes sicher. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell