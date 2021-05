Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizeibeamter leicht verletzt

Wesel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.10 Uhr musste die Polizei zu einer Schlägerei an der Straße Am Lippehafen fahren.

Ein 21-jähriger Bocholter schlug bei diesem Einsatz einen 27-Jährigen Polizeibeamten mehrfach ins Gesicht. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem aggressiven Mann eine Blutprobe. Der Polizeibeamte musste in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Den Bocholter erwartet jetzt ein Strafverfahren.

