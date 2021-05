Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Farbschmierereien an einem Bürgerhaus

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Freitag zwischen 00.30 Uhr und 07.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung durch Sprühfarbe an einem Bürgerhaus in Lohberg an der Hünxer Straße.

Die Vandalen besprühten das gesamte Gebäude und alle Fenster mit silberfarbener und goldfarbener Farbe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

