Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte suchen sieben Geschäfte heim

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in vier Geschäfte eingebrochen. Zudem versuchten sie, in drei weitere Läden einzusteigen, was jedoch nicht gelang.

Betroffen waren ein Imbiss, ein Blumengeschäft, eine Fahrschule, eine Pizzeria, zwei Kindertagesstätten und ein Schreibwarengeschäft an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Ob die Fälle auch mit dem Einbruch in die Postfiliale (Pressemitteilung vom 27. Mai, 07.32 Uhr) zusammenhängen, prüft die Kriminalpolizei. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell