Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort Kellerbrand führte zur Evakuierung eines Mehrfamilienhauses

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag, 30.05.2021, gegen 14:31 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kamp-Lintfort auf der Prinzenstraße 60. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand im Keller des Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung feststellbar. Bewohner des Hauses befanden sich im 2. OG auf den Außenbalkonen. Durch die Feuerwehr mussten 9 Personen von den Balkonen mit Leitern evakuiert werden, die übrigen Bewohner befanden sich im Freien. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden 13 Bewohner des Hauses, eine Polizeibeamtin und ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt. Durch die Folgen des Brandes war das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Kamp-Lintfort anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zum Schadensausmaß konnten bislang keine Aussagen getroffen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell