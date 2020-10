Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Unbekannter bei Wohnungseinbruch überrascht

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wurde am frühen Donnerstagmorgen (08.10.2020) gegen 04:30 Uhr bei einem Einbruchsversuch in der Bonner Innenstadt überrascht.

Nach dem derzeitigen Sachstand verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Achernstraße und hebelte dort eine Wohnungstüre auf. Nachdem er im Treppenhaus von einer Bewohnerin überrascht worden war, ergriff er sofort die Flucht in Richtung des Friedensplatzes. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen des Mannes. Der Unbekannte kann bislang wie folgend beschrieben werden:

Etwa 25-35 Jahre alt - kurzes, dunkelblondes Haar - bekleidet mit schwarzem Shirt mit weißem Aufdruck, schwarzer Pullover-Jacke und dunkler, weiter Hose - kein Akzent - europäisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den Mann im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

