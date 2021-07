Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl einer Dokumentenmappe

Am Dienstag, dem 28. Juli 2021, in der Zeit zwischen 17.05 Uhr und 17.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Böseler Straße eine blaue Mappe aus dem Fahrradkorb einer 43-Jährigen aus Garrel, während diese ihre Einkäufe erledigte. In der Mappe befanden sich persönliche Dokumente:

- Ausweis der Geschädigten, - Anmeldebogen, - Mietvertrag und - Gesundheitszeugnis.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Cappeln OT Sevelten - Sachbeschädigung eines Wegekreuzes durch versuchte Inbrandsetzung

Am Mittwoch, dem 28. Juli 2021, gegen 04.55 Uhr, platzierten bislang unbekannte Täter verschiedene Materialien auf einem ca. 2.75 m hohen Querbalken eines an der Straße Kirchweg befindlichen Jesus-Kreuzes und zündeten diese an. Hierdurch wurde der aus Holz bestehende Querbalken. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cappeln gelöscht werden, welche mit drei Fahrzeugen und insgesamt 15 Kameraden vor Ort war. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (0 44 78) 95 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 27. Juli 2021, 09.00 Uhr, und Mittwoch, 28. Juli 2021, 07.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter eine doppelt verglaste Scheibe eines Klassenraumes der Paul-Gerhardt-Grundschule an der Wilke-Steding-Straße mittels eines unbekannten Gegenstandes. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 27. Juli 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 28. Juli 2021, 06.45 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die an einem Fenster angebrachte Werbung eines Sportfachgeschäftes im Fortmannsweg. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 27. Juli 2021, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 28. Juli 2021, 15.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Hagenstraße die Fensterscheibe eines dortigen Eiscafes. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Cloppenburg- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 28. Juli 2021 wurde gegen 14.00 Uhr ein 33-jähriger aus Cloppenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug 21 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft) die Emsteker Straße befahren hatte. Im Zuge der Kontrolle konnte der 33-Jährige den Beamten lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, obwohl er seinen Hauptwohnsitz bereits seit mehr als sechs Monaten in der Bundesrepublik unterhält. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Tuning

Am Mittwoch, 28. Juli 2021, wurde um 11.15 Uhr ein 20-Jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln in der Emsteker Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er die Rückstrahler seines Fahrzeugs ohne Genehmigung foliert bzw. lackiert hatte. Diese bauartliche Veränderung hatte ein Erlöschen der Betriebserlaubnis seines PKW zur Folge. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lindern - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 28. Juli 2021, kam es um 08.30 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 43-Jährige aus Hannover und eine 37-Jährige aus Löningen standen mit ihren PKWs in der genannten Reihenfolge an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lastruper Straße. Die 43-Jährige setzte ihren PKW zurück, um in eine rechts von ihr gelegene Parklücke zu fahren. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront des Fahrzeugs der 37-Jährigen. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Unfallhergang von den Beteiligten widersprüchlich angegeben. Aus diesem Grunde werden Augenzeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeistation Lindern in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: (0 59 57) 96 77 90.

Lastrup - Verkehrsunfall mit Trike

Am Mittwoch, dem 28. Juli 2021, kam es gegen 20.30 Uhr in der Straße Lüttken Oh zu einem Verkehrsunfall: Eine 42-Jährige aus Lastrup befuhr mit ihrem Trike die Landesstraße L837 in Richtung Hemmelte. Im Streckenverlauf kam sie in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit ihrem Trike nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte sie sich leicht. Das Trike war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 42-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

