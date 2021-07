Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 28. Juni 2021, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 29. Juli 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Mozartstraße beide Kennzeichen vom PKW Peugeot einer 48-Jährigen aus Barßel. Der PKW parkte zur Tatzeit auf der Zufahrt der Geschädigten. Die entwendeten Kennzeichen lauten: CLP-DS 134. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall aufgrund von Sekundenschlaf und Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, dem 19. Juli 2021, kam es gegen 04.25 Uhr auf der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-jähriger Fahranfänger und sein 18-jähriger Mitfahrer befuhren zur genannten Zeit die Garreler Straße in Fahrtrichtung Petersdorf. Aufgrund eines Sekundenschlafs kam der 18-Jährige mit seinem PKW alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW kam in der Berme zwischen zwei Bäumen seitlich zum Liegen. Beide Pkw-Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt 15000 Euro. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 28. Juli 2021, kam es zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Böseler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 47-Jähriger aus Barßel parkte seinen PKW Dacia Duster auf dem Parkplatz des genannten Baumarktes. Als er wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er die Beschädigung an seinem PKW. Der rechte Kotflügel sowie die Stoßstange hinten rechts waren eingedellt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Der bislang unbekannte Schadensverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Saterland OT Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, dem 29. Juli 2021, kam es gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße B401 zu einer Verkehrsunfallflucht: Im Begegnungsverkehr berührten sich die beiden Außenspiegel der sich entgegenkommenden LKWs eines 45-Jährigen aus Huissen, Niederlande, und eines bislang unbekannten LKWs, wodurch der Spiegel des LKWs des Niederländers beschädigt wurde. Der andere unfallbeteiligte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland-Ramsloh unter der Telefonnummer (0 44 98) 92 37 70 entgegen.

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Donnerstag, den 29.Juli 2021, gegen 11.55 Uhr befuhr ein 42-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Europastraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, dem 29.Juli 2021, gegen 23.55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Friesoyther mit seinem PKW den Weißdornweg. Als bei dem Fahrzeugführer eine Kontrolle durchgeführt werden sollte, flüchtete dieser zunächst fußläufig, konnte aber durch die Beamten gestellt werden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde ein entsprechender Vortest durchgeführt, der positiv verlief. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 11.Juli 2021, zwischen 01.15 Uhr und 06.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Elbestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen dort geparkten PKW, BMW, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 28. Juli 2021, 21.50 Uhr, und Donnerstag, 29. Juli 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Eschstraße das Herrenfahrrad eines 48-Jährigen Friesoythers. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein braunes Herrenrad des Herstellers PROPHETE mit einer Rahmengröße von 28 Zoll, 8-Gang-Kettenschaltung, schwarzem Sattel und schwarzen Felgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwoch, dem 28. Juli 2021, zwischen 15.05 Uhr und 19.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Alten Hafen das E-Bike eines 55-Jährigen Elisabethfehners. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Damenrad des Herstellers RALEIGH mit einer Rahmengröße von 28 Zoll, 8-Gang-Nabenschaltung, schwarzen Schutzblechen, schwarzem Sattel, schwarzen Griffen und schwarz-silbernen Felgen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Barßel - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, dem 29. Juli 2021 wurde um 15.45 Uhr im Mühlenweg eine 20-jährige Führerin eines E-Scooters festgestellt, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell