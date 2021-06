Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Diebe im Schafsgehege unterwegs.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Diebe trieben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Bauernhof in der Breitenheider Straße ihr Unwesen. Sie entwendeten eine Schubkarre, ein elektrisches Weidezaungerät mit Akku der Marke "Varta" und ein 55-Watt Solar-Panel aus einem Schafsgehege, bevor sie flüchteten. Hinweise zum Diebstahl richten Sie bitte unter der Rufnummer 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

