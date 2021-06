Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots)

In der Weerthstraße versuchten Einbrecher zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag ihr Glück. Sie hebelten an der Balkontür einer Wohnung im Obergeschoss, aber schafften es nicht diese zu öffnen, so dass sie sich wieder vom Tatort entfernten. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet seine Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

