Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch mit Mahnschreiben

Kaiserslautern (ots)

Einen versuchten Betrug hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Sonntag bei der Polizei angezeigt. Wie die Dame zu Protokoll gab, hatte sie am Samstag per Post ein Mahnschreiben bekommen. Es ging um eine Rechnung für eine Bestellung bei einem Spielwarenhändler, die noch nicht bezahlt wurde.

Allerdings war das Schreiben an den Mann der Anzeigerin adressiert, und angeblich soll er auch die Waren bestellt haben. Weil der Ehemann aber bereits vor mehreren Jahren verstorben ist, war für die Frau klar, dass es sich hier um einen Betrugsversuch handeln muss. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell