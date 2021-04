Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Upstadt-Weiher - Unfall mit verletzer Person

Karlsruhe (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und eine verletzte Fahrzeugführerin sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am späten Samstagnachmittag im Upstadt-Weiherer Ortsteil Stettfeld. Eine gerade 18-jährige Fordfahrerin war um circa 17.00 Uhr auf der Straße Am Katzbach in Fahrtrichtung Weiher unterwegs, als sie mit einer 82-jährigen Renaultfahrerin kollidierte. Diese bog zur gleichen Zeit von der Unteren Mühlstraße auf die Straße Am Katzbach in Richtung Ortsmitte ein. Die 18-Jährige kam nach der Kollision wegen Schmerzen im Brustbereich ins Krankenhaus, während die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

