Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Lkw-Plane aufgeschlitzt und Drogerieartikel entwendet

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Lkw-Planen wurden zwischen Samstag und Sonntag durch einen Unbekannten aufgeschlitzt und Drogerieartikel in einer geringen Anzahl entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand schnitt der Täter zwischen Samstag 14:30 Uhr und Sonntag 22 Uhr, die Planen der in der Carl-Schurz-Allee geparkten Lkws auf. Im Anschluss bediente er sich an den bereits verladenen Drogerieartikel und machte sich mit seiner Beute im Wert von rund 20 Euro aus dem Staub. Durch das Aufschneiden der Planen richtete der Unbekannte einen Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro an.

Zeugen, die im Bereich der Carl-Schurz-Allee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256-93290 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell