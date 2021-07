Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nehmen mit, was sie im Auto finden

Kaiserslautern (ots)

Auf Bargeld und Wertgegenstände hatten es Diebe abgesehen, die sich am Wochenende im Stadtgebiet an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben. Am Sonntag wurden der Kripo zwei Fälle von Diebstählen aus Fahrzeugen gemeldet.

In einem Fall schlugen die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kantstraße zu: An einem geparkten VW-Transporter zerstörten sie ein Seitenfenster und griffen sich aus dem Innenraum eine Bohrmaschine der Marke Bosch. Zusammen mit dem Schaden an der eingeschlagenen Scheibe summiert sich der Gesamtschaden auf rund 500 Euro.

Im Lothringer Dell waren Diebe bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag aktiv. Sie öffneten auf nicht bekannte Weise einen geparkten Audi A4, der in einer umzäunten Hofeinfahrt stand. Im Wageninneren fanden sie etwas Münzgeld, ein sogenanntes Multitool sowie eine Softshelljacke und nahmen diese Sachen mit.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

