Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto immer abschließen

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrzeug ist von Donnerstag auf Freitag in der Gustav-Eiffel-Straße zum Ziel von Dieben geworden. Der Halter parkte am Donnerstag seinen Wagen gegen 19 Uhr in Höhe der Hausnummer 8 und ließ es vermutlich unverschlossen. Als er am Freitag gegen 7:15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, fehlten ein Tablet, ein Laptop und ein Werkzeugkoffer. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang noch einmal unser Appell: Fahrzeuge IMMER verschließen! Auch dann, wenn man sich in der Nähe befindet und "gleich wieder da" ist. Dieben genügt ein kurzer Moment, um eine Fahrzeugtür zu öffnen und sich mit einem Griff Wertgegenstände aus dem Innenraum zu schnappen. - Der Ärger, den man dann hat, ist weitaus größer als das vermeintlich "lästige" Abschließen der Türen. |elz

