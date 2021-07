Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Wildschwein

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Rotte Wildschweine hat am Sonntagamorgen auf der Bundesstraße 48 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Münchweiler an der Alsenz einen Unfall verursacht. Kurz nach dem Ortsausgang von Enkenbach überquerten die Tiere plötzlich die Straße. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Mit ihrem Pkw erfasste sie ein Wildschwein. Der Schwarzkittel wurde tödlich verletzt. Die restlichen Tiere flüchteten in den Wald. Am Auto der 28-Jährigen entstand Sachschaden. |erf

