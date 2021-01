POL-ESW: Fahren unter Drogeneinfluss; Diebstahl von Kennzeichen

Polizei Eschwege

Um 17:05 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag im Triftweg in Eschwege-Oberhone ein 36-Jähriger aus Wanfried in seinem Pkw kontrolliert, da den Beamten auffiel, dass das angebrachte Kennzeichen als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Überprüfung bestätigte dieses, das Kennzeichen wurde am 16.11.20 auf einem Parkplatz in Helsa entwendet. Die weitere Kontrolle des Fahrzeuges (BMW) ergab, dass an diesem ein weiteres (anderes) amtliches Kennzeichen angebracht war. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war auch dieses gestohlen.

In unmittelbarer Nähe des Kontrollortes stand ein weiterer BMW in einer Hofeinfahrt mit KS-Kennzeichen. Eine Überprüfung ergab, dass auch die daran angebrachten amtlichen Kennzeichen am 10.01.21 gestohlen wurden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei zwecks kriminaltechnischer Untersuchung sichergestellt, da auch die Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnten und der Tatverdächtige sich dazu nicht weiter äußerte, so dass die Ermittlungen in diesem Zusammenhang noch andauern.

Bei dem 36-Jährigen bestand zudem der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was ein durchgeführter Test bestätigte. Dieser verlief positiv auf Amphetamine, worauf eine Blutentnahme bei dem 36-Jährigen durchgeführt wurde.

